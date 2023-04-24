Sanat tarihçi profesör Edirne'nin savunmasında önemli rol oynayan tabyaların müze yapılmasını önerdi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'de atıl durumda olan tabyaların müze olarak düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Beksaç, AA muhabirine Balkan Savaşları'nda kentin savunulmasında kullanılan 35 tabyanın önemli kültür hazinelerinden olduğunu söyledi.

Hıdırlık ve Buçuktepe tabyalarının restore edildiğini ve korunduğunu anımsatan Beksaç, diğer tabyaların atıl durumda bulunduğuna dikkat çekti.

Tabyaların bütün olarak korunarak geleceğe taşınması gerektiğini ifade eden Beksaç, "Tabyaların Edirne için çok önemli bir yeri var. Kentin tarihi kimliğine kazınmış yapılar. Tabyalar yapıldıklarında çağının en üstün teknolojisiyle yapılmıştır. O zaman için kentin dışında kalan Edirne'yi savunmak için yapılmış yapılardı. Bu kültür mirasları korunmalı." dedi.



Tabyaların zaman içinde doğal şartlar ve dışarıdan müdahalelerle zarar gördüğünü anımsatan Beksaç, şunları kaydetti:

"Tabyaların korunması gerekiyor, bir an önce ele alınıp düzenlenmesi gerekiyor. Hem turistik açıdan hem kültürel açıdan hem de atalarımıza saygı anlamında korunması gerekli. Bu yapılar gerçek anlamda müze olabilecek yerler. Hıdırlık Tabya'da çok güzel bir müze yapıldı. Buralar önemli müze kaynakları. Tabyaların bir an evvel onarılıp hizmete alındıktan sonra en güzel şekliyle müze olarak değerlendirilmesi gereklidir."



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