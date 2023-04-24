Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım'dan "çocukluk dönemi aşılarının aksatılmaması" çağrısı:

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EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, çocukluk dönemindeki aşıların aksatılmadan yaptırılması gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Aşı Haftası dolayısıyla Karaağaç Aile Sağlığı Merkezinde farkındalık programı düzenlendi.

Yıldırım, çocukluk çağında yapılan aşılar sayesinde pek çok hastalığın önüne geçildiğini belirtti.

Türkiye'de 1981 yılından beri genişletilmiş bağışıklama programının uygulandığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bağışıklama hem bizim evladımızı hem de yayılımı engellediği için başkalarının evlatlarını korumakta. Yani toplumu korumakta, tekrar bir pandemi, epidemi ihtimalini ortadan kaldırmakta.



Bu yüzden ısrarla söylüyoruz, lütfen evlatlarımıza çocukluk çağı aşılarını yaptıralım. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında 13 farklı hastalığa ücretsiz aşılama yapılmakta. Aile hekimlerimizde, gerekli durumlarda hastane acillerinde, toplum sağlığı merkezlerinde aşılama yapılmakta. Muhakkak çocukluk çağı aşılarımızı yaptıralım."

Yıldırım, çocukluk çağında eksik aşı yapılan bireylerin enfeksiyonlarla erişkin yaşlarda karşılaşabildiğini ve riskli durumlar yaşanabildiğini dile getirdi.





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