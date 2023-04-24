Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Ar-Ge Bilişim Topluluğu'nun düzenlediği kariyer etkinliğinde sektör temsilcileri deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik, otonom araçlar, otomotiv sektörü, ürün yönetimi gibi konuların ele alındığı çevrim içi etkinliğe farklı sektörlerde ve pozisyonlarda çalışan Trakya Üniversitesi mezunları konuşmacı olarak katıldı.

Siber güvenlik danışmanı Tümay Önal, etkinlikte siber güvenlik alanı için gerekli yeterlilikler ve sertifikalar ile ilgili bilgi aktardı.

Yazılım geliştirme uzmanı Alp Sarıca, makine öğrenmesi, otonom araçlar ve yazılım geliştirme konularında bilgiler vererek, bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kalite mühendisi Burak Eren, sistem mimarisi mühendisi Kemal Onay ve teknik ürün yöneticisi Birkan Bayram da alanlarıyla ilgili bilgi verdi.

- ETSO heyeti Sırbistan'da fuara katıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 47. Seebbe Uluslararası Yapı Fuarı'na katıldı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, ETSO üyelerinin vizyonunu geliştirmek ve sürekli büyüyen, globalleşen dünya iş piyasasında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla 39 iş insanından oluşan heyetle fuara katıldıklarını belirtti.

Irmak, fuarın orta ve doğu Avrupa'nın en önemli yapı fuarı olduğunun altını çizdi.

- Helvacıoğlu ve öğrenciler, Anıtkabir'i ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşanlı öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyetin 100. yılında 100 öğrenciyle Anıtkabir'de çelenk sunma töreni gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tören sırasında duygusal anlar yaşadıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Anıtkabir özel defterinde duygularımızı ölümsüzleştirdik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da yine öğrenci ve yetişkin gruplarıyla yine Anıtkabir'de olacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım'dan "çocukluk dönemi aşılarının aksatılmaması" çağrısı:
YEREL HABERLER Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım'dan "çocukluk dönemi ...
Sanat tarihçi profesör Edirne'nin savunmasında önemli rol oynayan tabyaların müze yapılmasını önerdi
YEREL HABERLER Sanat tarihçi profesör Edirne'nin savunmasında önemli ...
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
AK Parti Edirne milletvekili adayları muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Edirne milletvekili adayları muhtarlarla bir ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Prof. Dr. Beksaç: Edirne'yi savunan tarihi tabyalar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
YEREL HABERLER Prof. Dr. Beksaç: Edirne'yi savunan tarihi tabyalar ...
Trakya'da öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı
YEREL HABERLER Trakya'da öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Edirne'de Selimiye Camisi ve tarihi çarşılarda bayramda yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Edirne'de Selimiye Camisi ve tarihi çarşılarda ...
Edirne'deki tava ciğercilerde bayram sırası oluştu
YEREL HABERLER Edirne'deki tava ciğercilerde bayram sırası oluştu
Caminin tuvalet kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Caminin tuvalet kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
Trakya'da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Trakya'da 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da ...
Nisan yağmurları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
YEREL HABERLER Nisan yağmurları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini ...
Edirne'de cami tuvaletinin kapılarını çalan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de cami tuvaletinin kapılarını çalan 2 zanlı ...
Edirne'de bayramda tava ciğerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Edirne'de bayramda tava ciğerine yoğun ilgi
Bayram tatilinde Edirne'ye gelenler, kültürel alanlarda yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Bayram tatilinde Edirne'ye gelenler, kültürel ...
Edirneli esnaf "komşu"nun dilini öğrenmek için ETSO'nun açtığı kursa katılıyor
YEREL HABERLER Edirneli esnaf "komşu"nun dilini öğrenmek için ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Selimiye Camisi'nin güçlendirilen ana kubbesinde kurşun örtü çalışmasına geçildi
YEREL HABERLER Selimiye Camisi'nin güçlendirilen ana kubbesinde ...
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.