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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Ar-Ge Bilişim Topluluğu'nun düzenlediği kariyer etkinliğinde sektör temsilcileri deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik, otonom araçlar, otomotiv sektörü, ürün yönetimi gibi konuların ele alındığı çevrim içi etkinliğe farklı sektörlerde ve pozisyonlarda çalışan Trakya Üniversitesi mezunları konuşmacı olarak katıldı.

Siber güvenlik danışmanı Tümay Önal, etkinlikte siber güvenlik alanı için gerekli yeterlilikler ve sertifikalar ile ilgili bilgi aktardı.

Yazılım geliştirme uzmanı Alp Sarıca, makine öğrenmesi, otonom araçlar ve yazılım geliştirme konularında bilgiler vererek, bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kalite mühendisi Burak Eren, sistem mimarisi mühendisi Kemal Onay ve teknik ürün yöneticisi Birkan Bayram da alanlarıyla ilgili bilgi verdi.

- ETSO heyeti Sırbistan'da fuara katıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 47. Seebbe Uluslararası Yapı Fuarı'na katıldı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, ETSO üyelerinin vizyonunu geliştirmek ve sürekli büyüyen, globalleşen dünya iş piyasasında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla 39 iş insanından oluşan heyetle fuara katıldıklarını belirtti.

Irmak, fuarın orta ve doğu Avrupa'nın en önemli yapı fuarı olduğunun altını çizdi.

- Helvacıoğlu ve öğrenciler, Anıtkabir'i ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşanlı öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyetin 100. yılında 100 öğrenciyle Anıtkabir'de çelenk sunma töreni gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tören sırasında duygusal anlar yaşadıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Anıtkabir özel defterinde duygularımızı ölümsüzleştirdik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da yine öğrenci ve yetişkin gruplarıyla yine Anıtkabir'de olacağız." ifadelerini kullandı.

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