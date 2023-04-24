Trakya Üniversitesi'nden Avrupa şampiyonu güreşçi Yasemin Adar Yiğit'e tebrik mesajı:

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi, mezun öğrencisi Yasemin Adar Yiğit'in Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanması dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Üniversitenin yayımladığı mesajda, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans programı mezunu Yiğit'in, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandığı anımsatıldı.

Türkiye'nin kadınlarda Avrupa ve dünya şampiyonluğu sevincini yaşayan ilk kadın güreşçisi olma unvanına sahip milli güreşçi Yiğit'in, 6. defa Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hırvatistan'ın başkenti Zagreb şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Trakya Üniversitesi mezunu milli sporcu Yasemin Adar Yiğit altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 yıllarında Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz, böylece kariyerinde 6. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Trakya Üniversitesi olarak bizleri ve ülkemizi bir kez daha gururlandıran mezunumuz Yasemin Adar Yiğit'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

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