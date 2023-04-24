Edirne'de pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir bankanın şube müdürü aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçuna karıştığı iddia edilen 4 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. İntihar girişimi sonrası hastaneye kaldırılan şüpheli şube müdürünün yargılanması için yoğun bakımdan çıkması bekleniyor.

Aralarında doktor ve iş insanlarının bulunduğu 10 kişi bir bankanın şube müdürü B.Y. ve iş insanı G.G'nin kendilerinden kazanç vaadi ve borç olarak yaklaşık 8 milyon lira aldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şube Müdürü B.Y, şikayetler sonrası tabancayla intihar girişiminde bulundu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.Y'nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şüphelilerden G.G'nin daha önce de böyle bir suça karıştığını tespit etti.

G.G. teknik takip sonucu Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna karıştıkları iddiasıyla B.G. ve S.Ç'yi de gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı.

G.G. hakimlikçe tutuklandı. B.G. ve S.Ç, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şube müdürü B.Y'nin yargılanması için tedavisinin tamamlanması bekleniyor.

Bu arada önceki aylarda başka bir bankanın personeli tarafından müşterilerin hesabından gizlice çekilen paraların G.G'ye aktarıldığı belirlendi. Bu dosyadan banka personelinin tutuklandığı, G.G'nin ise arandığı öğrenildi.

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