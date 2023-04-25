Edirne'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



S.Ö'nün kullandığı 22 AR 092 plakalı hafif ticari araç, Babademirtaş Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan Ş.O. ve O.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç, çekiciyle kaza yerinden kaldırılırken, aydınlatma direğinin onarımı için de çalışma başlatıldı.

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