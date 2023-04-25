Keşan'da üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde üst aramasında 495 sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aralık Sokak'ta şüpheli H.B'yi durdurmak istedi.



Polisi görünce kaçmaya başlaya H.B., kovalamaca sonucu yakalandı.



Üst aramasında 495 sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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