Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 626 bin 27'ye ulaştı

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EDİRNE (AA) - Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 626 bin 27'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı mart sonu itibarıyla Kırklareli'nde 145 bin 338'e yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 175 bin 536, Tekirdağ'da 305 bin 153 oldu.

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