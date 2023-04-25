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EDİRNE (AA) - Edirne milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti milletvekili adayları Fatma Aksal, Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban, ilçe, köy ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, milletvekili adayı Çekiç'in Edirne Sanayi Sitesi'ndeki ziyaretlerine eşlik etti. İba, AK Parti'nin var gücüyle çalışarak esnafa katkı yapmaya çalıştığını belirtti.

CHP Edirne milletvekili adayı Baran Yazgan, seçim çalışmalarını Enez'de sürdürdü. Yazgan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'yla birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

CHP Edirne milletvekili adayı Ediz Ün de Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'yı ziyaret etti. Ün'e ziyaretinde CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı ve partililer de eşlik etti.

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer ise İl Başkanı Zakir Tercan'la Enez ve ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Edirne milletvekili adayı Mehmet Akalın da Meriç Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Akalın, Büyükdöllük köyünde de vatandaşlarla bir araya geldi.

-İpsala'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

İpsala'da 4. kez düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ilk etabı İpsala Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Mangala, q-bitz, equilibrio, pentego, küre, kulami ve reverse oyunlarının oynandığı turnuvada ortaokul öğrencileri kıyasıya mücadele etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva hakkında bilgi veren İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, "Ortaokullar dün, ilkokullar ise bugün mücadele edecekler. İlçemizde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın birinci aşaması ortaokullar arasında yapılan yarışmalarla gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen öğretmenlerimize ve katılan öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

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