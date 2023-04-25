Keşan'da "Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali" düzenlendi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde "1. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali" gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenlenen festivale Türkiye, Bulgaristan, Makedonya ve Moldova'dan 250 çocuk katıldı.

Festivale katılan ekipler performanslarını sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, son dönemde ilçenin bir kültür ve sanat şehri olarak öne çıktığını belirtti.

Çocukları Keşan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"İki bayramı bir arada yaşadık, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Onun için çocuklarımız ve siz değerli aileleri için birbirinden önemli programlar ile huzurlarınızda olduk. Umut ediyorum ki kıymetli evlatlarımız ile bayramın coşkusunu ve maneviyatını sizlere doyasıya hissettirmişizdir. İnşallah kültürlerin kaynaşacağı bu anlamlı etkinlik, barışa ve dostluğa örnek olsun. Ev sahipliği yaptığımız bu önemli organizasyon güçlü birlikteliklerimize ışık tutsun. Bu güzel atmosferde kalplerimizi bir araya getiren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."









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