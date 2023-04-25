Trakya Cup Voleybol Turnuvası başladı

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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği işbirliğinde düzenlenen Trakya Cup Voleybol Turnuvası, düzenlenen açılış programıyla başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Süleymanpaşa Belediyespor, Malkaraspor, Enez Belediyespor, Şarköy Doğa Sporları Kulübü, Velimeşe – Velbis ve Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği takımları karşılaşacak.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, programda yaptığı konuşmada belediye olarak spor etkinliklerini her zaman desteklediklerini belirtti.

Sporun dostluk ilişkilerini geliştirdiğini belirten Helvacıoğlu, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Hakan Eşme de turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva, 7 Mayıs Pazar günü oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.





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