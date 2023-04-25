Edirne'de yoldan çıkarak tarlaya giren tırın sürücüsü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında yaralanan yabancı uyruklu tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçen İoan Pirvu'nun kullandığı CL04TNR Romanya plakalı tır, Lalapaşa ilçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolları ekipleri olay yerinde önlem alırken, yüklü olmayan tırın çekiciyle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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