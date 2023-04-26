Edirne Valisi Kırbıyık, kurum müdürleriyle kentteki proje ve çalışmaları değerlendirdi

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kurum müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen toplantıda kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Devam eden ve planlanan kamu yatırımları hakkında mevcut durum ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı.

Vali Kırbıyık, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Edirne'de kurumlar tarafından pek çok önemli proje yürütüldüğünü belirtti.

Selimiye Camisi restorasyonu, Pazarkule Gümrük Kapısı yenilenmesi ve nehir yataklarındaki temizleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kırbıyık, tarım, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında projelerin devam ettiğini ifade etti.

Deprem bölgesindeki görevi esnasında kentteki proje ve çalışmaları takip etmeye devam ettiğini anımsatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Yaptığımız değerlendirmeler neticesi görüyoruz ki tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde, etkin ve verimli bir süreç yönetimiyle çalışmalarını tamamlama, hayata geçirme gayretindeler. Bu vesileyle teşekkür ediyor kendilerinden aynı gayretle, aynı heyecanla, aynı samimiyetle çalışmalarına devam etmeleri beklentisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Toplantıya Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Samet Öztürk ile kurum müdürleri katıldı.

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