Edirne'de 230 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, polis ekiplerince 230 kaçak cep telefonu ve 26 ara kablo ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, risk analiz çalışmaları neticesinde 2 şüphelinin ellerindeki 4 büyük poşeti bir araca koymaya çalıştıklarını tespit etti.

Kontrollerde, 230 kaçak cep telefonu ve 26 ara kablo ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.





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