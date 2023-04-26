Edirneli pehlivanlar Kuzey Makedonya'daki yağlı güreş turnuvasından başarıyla döndü

EDİRNE (AA) - Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanları, Kuzey Makedonya'nın Dolneni kentine bağlı Debreşte köyünde düzenlenen yağlı güreş turnuvasında 7 madalya kazandı.

Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, Balkanlar'da yılın ilk yağlı güreş etkinliğinde Edirne'yi ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini belirtti.

Edirneli pehlivanların güzel güreş müsabakaları gerçekleştirdiğini ifade eden Delen, şunları kaydetti:

"Turnuvanın başpehlivanı sporcumuz Müren Mutlu olurken bir diğer sporcumuz Kadir Güleşen üçüncülük elde etti. Başaltı boyunda İsmet Karabulut şampiyon olmayı başardı. Büyük Orta boyunda Serkan Makas birinci, Yiğit Gider ikinci, Umut Geleç ise üçüncü oldu. Küçük Orta boyunda da Taner Ergün ikincilik kazandı.

Balkanlar'daki güreşlere uzun yıllardır katılarak yağlı güreşin tanıtımı ve kulüplerin eğitimi ile ilgili bir çok projede yer alıyoruz. Sezonun ilk güreşi olması ve burada yaşayan soydaşlarımızın yoğun daveti üzerine turnuvaya katıldık. Sporcularımıza destek olan iş insanı İlham Tüdeş'e teşekkür ediyoruz."





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