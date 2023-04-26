Edirne Valisi Kırbıyık, kaymakamlarla toplantıda bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kaymakamlarla koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda ilçelerdeki yatırım programları, asayiş konuları, destek ve yardım programları, altyapı ve üst yapı projeleri ile tarımsal hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Kırbıyık, toplantıda yaptığı değerlendirmede, ilçelerde yürütülen çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Çalışmalarla ilgili hızlı ve doğru karar alıp süreçlerin yakından takip edilmesinin önemine değine Kırbıyık, "Diğer taraftan da yeni yapacağımız projelerin doğru planlanması, doğru hedeflendirilmesi de önem arz eder. Yine özellikle ortak yürütülen çalışmalarda etkili bir koordinasyon içerisinde olmalıyız. İdareciler olarak bizim en önemli görevimiz devletimizin hizmetlerini, çalışmalarını özenle, hassasiyetle takip etmek, en verimli şekilde halkımıza ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali yardımcıları Sıdkı Zehin, Zafer Karamehmetoğlu ve Samet Öztürk de katıldı.





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