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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 100. yılına özel konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz Belediyesi ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen konser, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu'nda gerçekleştirildi.

Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki Balkan Senfoni Orkestrası, Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korosu ile aynı sahneyi paylaştı.

Fazıl Say'dan Beethoven'e uzanan eserlerin icra edildiği ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserin ardından, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, Zafer'e çiçek ve plaket takdim etti.

- DOÇEK üyesi kadınlar "Yavrularım Biz Geldik" törenine katıldı

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyesi kadınlar, Seddülbahir Tekke Koyu'nda düzenlenen törende şehitler için denize kırmızı karanfil bıraktı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği tarafından Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı gün olan 25 Nisan'da "Yavrularım Biz Geldik" başlığında tören düzenlendi.

Trakya'dan bin 102 annenin katıldığı törende, DOÇEK üyesi kadınlar da şehitler için denize kırmızı karanfil bıraktı.

Törenin ardından rehber eşliğinde şehitlikler ziyaret edildi.

- Türkiye Yağlı Güreş Ligi tanıtım toplantısı gerçekleşti

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Lig, 20-21 Mayıs'ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle başlayacak ve 2-3 Eylül'de de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile tamamlanacak.

Ligde yapılan puanlama ile pehlivanlar 2024 yılında düzenlenecek Kırkpınar'a katılmaya hak kazanacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bir otelde düzenlenen toplantıda, Kırkpınar'ın yağlı güreşin olimpiyatı olarak değerlendirildiğini, lig düzenlemesi ile de Kırkpınar'ın yağlı güreşin gerçek anlamda olimpiyatı olacağını söyledi.

Kırkpınar'ın yağlı güreşlerin zirvesi olduğunu, her pehlivanın Kırkpınar'da güreşmek için hayal kurduğunu belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Her organizasyonda olduğu gibi eğer bir kriteriniz yoksa belli bir planlamaya sahip değilseniz orayı kontrol edemezsiniz. Her yağlı güreş yapan pehlivanın hayali, ideali, hedefi, kispetini giyerek Kırkpınar'ın dualı çayırına çıkmak mıdır? Evet. O zaman her isteyen Kırkpınar'ın çayırına doğrudan çıkmalı mıdır? İşte altın soru bu. Anahtar soru bu. Kırkpınar olimpiyatsa, dünyada hangi spor dalında o dalın sporcuları doğrudan olimpiyata katılıyor. Böyle bir örnek var mı? Yok. Biz Kırkpınar'ı zorlaştıralım mı? Elbette ki hayır. Ama yağlı güreşin en önemli öğelerinden sporun da temel felsefesi olan o alın terini de ortaya koyalım. Elbette bütün pehlivanlar hayaline kavuşsun ama ter akıtarak çıksın, emek vererek çıksın, mücadele vererek çıksın."

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ortalama 2 bin 500 pehlivanın katıldığını hatırlatan Gürkan, 3 günde bu kadar sporcuyu güreştirmeye zamanın yetmediğini belirtti.

"Ben Kırkpınar'a her yıl 2 bin 500 sporcunun katılmasını istemiyorum." diyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Şehrime 100 bin kişi gelsin. Ben yılda 6 milyon turist alan bir kentim. Benim sayıdan yana problemim yok. Problemim bu 2 bin 500 pehlivanı 3 gün içinde güreştirebilmek. Zaman yok buna. Cuma sabahı biz 8.30'da güreşleri başlatıyoruz. Kırkpınar'da 14 boy var. Yıl içerisinde 120'ye yakın yağlı güreş yapılıyor ülkemizde. Hepsi çok kıymetli. Hepsinde emek, heyecan, istek var. Baktığımızda bu 14 boyu, bir sistemle, uzmanları tarafından puanlayalım, Kırkpınar'a da başın haricindeki 13 boyda son 50'li olur, 64 olur bunun sayısı belirlenir. Böyle bir sistem kuralım. Biz de Kırkpınar’da daha uzun süreli, yağlı güreşin kendi felsefesinde olan o kıran kırana güreşleri yapalım dedik."

Toplantıya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 662. Kırkpınar Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yağlı güreş düzenleyen belediyelerin başkanları ve sporcular katıldı.

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