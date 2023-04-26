Edirne'de öğrenciler, koro eşliğinde çocuk ve bayram şarkıları seslendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenen "23 Nisan Özel Konseri"nde öğrenciler, koro eşliğinde çocuk ve bayram şarkıları söyledi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk'ün yönetimindeki konsere ellerinde Türk bayraklarıyla katılan öğrenciler, söylenen şarkılara eşlik etti.

Solist olarak da sahneye çıkan öğrenciler, "Bugün 23 Nisan Hep Neşeyle Doluyor İnsan", "23 Nisan Marşı" ve "Atatürk Çocukları" şarkılarını seslendirdi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, duygu dolu bir konser gerçekleştirildiğini söyledi.

Bahçe, 23 Nisan'ı çocuklarla söyledikleri şarkılarla kutladıklarını belirterek, "Çok güzel bir konser oldu. Çocuklar konserden mutlu ayrıldı. Duygu dolu anlar yaşadık. Tam 23 Nisan'ın ruhuna yakışır bir konser oldu. Çocukların eşlik edebileceği çocuk ve bayram şarkıları söylendi. Bugün iki büyük koro buradaydı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.