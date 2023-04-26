Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne'de milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne Milletvekili ve milletvekili adayı Fatma Aksal seçim çalışmaları kapsamında Babademirtaş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Partisinin vaatlerini anlatıp vatandaşlarla görüşen Aksal, çalışmalarına Esentepe Mahallesi'nde devam etti.

- "Vatandaşlarımızın samimiyetine güveniyoruz"

AK Parti Edirne Milletvekili Adayı Tarık Hatipler, seçim çalışmalarını Meriç ilçe merkezi, belde ve köylerde sürdürdü.

Hatipler, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir gayretle çalıştıklarını belirtti.

Meriç pazar yeri, Subaşı ve Küplü beldelerini ardından Adasarhanlı, Kavaklı, Arnavutköy ve Akçadam köylerini ziyaret ettiğini aktaran Hatipler, "Vatandaşlarımızın samimiyetine güveniyoruz ve hizmetlerimizin sahada karşılık bulduğunu görüyoruz. Son 20 yılda da bu böyle oldu. Şimdi daha güçlü hizmetlerle vatandaşlarımızı buluşturacağız. 2023'e 'doğru adam doğru ellerle' zaferle gireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Köyleri ziyaret ettiler

AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Edirne milletvekili Adayı Sevda Nur Kurban da Süloğlu ilçesi yanı sıra Büyükgerdelli ve Keramettin köylerinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'ye olan güvenleri için vatandaşlara teşekkür etti.

- CHP adayları ziyaretlerini sürdürüyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi il başkanları, CHP Edirne Milletvekili Adayı Ediz Ün ile Edirne Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Gürkan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs akşamından sonra Türkiye'de 85 milyon insanın da yüzünün güleceğini belirtti.

CHP Edirne milletvekili adayları Baran Yazgan, Ufuk Kanışkan ve Ahmet Erken de esnaf, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Yazgan ve Erken ve çalışmalarını İpsala'da sürdürürken Kanışkan, Keşan'da seçim çalışması gerçekleştirdi.

- İpsala'da çalışmalarını sürdürdüler

İYİ Parti Edirne milletvekili adayları Mehmet Akalın ve Dilek Kırmızı, seçim çalışmaları kapsamında İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ı ziyaret etti. Akalın ve Kırmızı, ziyaretlerin vatandaşların taleplerini dinledi.

Akalın ayrıca Tayakadın, Karakasım ve Orhaniye köylerinde partisinin vaatlerini anlattı.

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer de çalışmalarına Keşan'da devam etti.

Vatandaşlara bir araya gelen Özer, partisinin projelerini anlattı.

- Milletvekili adayları tanıtıldı

Yeniden Refah Partisi'nin Edirne milletvekili adayları tanıtıldı.

Kentte bir tesiste gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan milletvekili adayı Hakan Çalışkan, parti olarak kuruluşlarından bu yana aynı amaçla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin maddi ve manevi çıkarları doğrultusunda seçime Cumhur İttifakı'yla girme kararı aldıklarına değinen Çalışkan, tarihi bir sorumluluk içerisinde olduklarını dile getirdi.

Milletvekili adayları olarak çalışmalarını hızlandıracaklarını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Edirne'de olduğu gibi tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla seçimlere giriyoruz. Bizlere şerefli oyları ile destek olacak seçmen ve sevenlerimize sesleniyoruz, ittifakta olduğumuz için baraj problemimiz yoktur.

Rahatlıkla oylarımıza Yeniden Refah Partisinin adaylarına verebilirsiniz. Bizler koltuklara değil, dertlere çare bulmak ve dürüst çalışmanın onuruna talibiz. 14 Mayıs tarihinde zaferle çıkmak için gayretlerimizi göstereceğiz."

Adaylardan İsmail Oral da amaçlarının güzel bir seçim süreci geçirmek olduğunu ifade etti.

Oral, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Adaylardan Tugay Sütcan ise milletvekili seçilerek gençlere örnek olmak istediğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de öğrenciler, koro eşliğinde çocuk ve bayram şarkıları seslendirdi
YEREL HABERLER Edirne'de öğrenciler, koro eşliğinde çocuk ve bayram ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi için ...
Bocce oynayarak zinde kalan Edirne Huzurevi'nin "70'lik delikanlıları" şampiyonluk hedefliyor
YEREL HABERLER Bocce oynayarak zinde kalan Edirne Huzurevi'nin ...
Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan ...
Edirne Valisi Kırbıyık, kaymakamlarla toplantıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, kaymakamlarla toplantıda bir ...
Edirne'de erken uyarı sistemiyle üzüm bağlarındaki hastalıklar önceden belirlenecek
YEREL HABERLER Edirne'de erken uyarı sistemiyle üzüm bağlarındaki ...
Edirne'deki sınır kapılarında oy verme sandıkları kuruldu
YEREL HABERLER Edirne'deki sınır kapılarında oy verme sandıkları ...
Edirne'de yere uyuşturucu atıp kaçarken yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de yere uyuşturucu atıp kaçarken yakalanan ...
Edirneli pehlivanlar Kuzey Makedonya'daki yağlı güreş turnuvasından başarıyla döndü
YEREL HABERLER Edirneli pehlivanlar Kuzey Makedonya'daki yağlı güreş ...
Edirne'de 230 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 230 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Edirne Valisi Kırbıyık, kurum müdürleriyle kentteki proje ve çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık, kurum müdürleriyle kentteki ...
Edirne'de yoldan çıkarak tarlaya giren tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de yoldan çıkarak tarlaya giren tırın sürücüsü ...
Trakya Cup Voleybol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Trakya Cup Voleybol Turnuvası başladı
Mahkeme, kalker ocağına karşı açılan davada köylüleri haklı buldu
YEREL HABERLER Mahkeme, kalker ocağına karşı açılan davada köylüleri ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de tarlaya giren TIR'ın şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de tarlaya giren TIR'ın şoförü yaralandı
Torunlarının derslerine katkı için gittiği merkezde 60'ından sonra okuma yazma öğrendi
YEREL HABERLER Torunlarının derslerine katkı için gittiği merkezde ...
Keşan'da "Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali" düzenlendi
YEREL HABERLER Keşan'da "Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali" ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.