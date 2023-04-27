Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

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EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.



Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de oy kullanabiliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan sandıkta oy kullanan Hasan Yılmaz, AA muhabirine seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

İsviçre'den memleketi Kastamonu'ya gittiğini belirten Yılmaz, "Oyumu burada kullanmayı tercih ettim. Bizler için iyi bir hizmet. Orada oy kullanmak için Zürih'te bir günümü harcayacaktım. Burası gelenler için iyi oldu. Herkesin oy kullanmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Şaziye Şahin ise Edirne'ye dün gece geldiklerini ve oy kullanmak için otelde kaldıklarını söyledi.

Yetkililerin kendileriyle ilgilendiğini anlatan Şahin, "Her şey çok güzel. Seçimler vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasına göre gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

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