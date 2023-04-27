Edirne Ziraat Odasından buğdaylarda görülen pas hastalığına karşı ilaçlama uyarısı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, yüksek nem ve hava sıcaklığına bağlı olarak buğdaylarda pas hastalığı görülüyor.

Edirne Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, saha ekipleri yaptıkları kontrollerde buğday arazilerinde pas hastalığı tespit etti.

Üreticilerle bir araya gelen ekipler, hastalık görülen tarlalarda geciktirilmeden ilaçlama yapılması tavsiyesinde bulundu.

İlkbaharda 10-15 derecelerdeki sıcaklık ve yüksek nemin hastalığın gelişimi için en uygun ortamı oluşturduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu hastalıkta yaprakların üst yüzeylerinde makine dikişine benzer şekilde püstüller oluşur. Pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir. Hastalığın oluşumunu engellemek için sık ekim yapmaktan, aşırı azotlu gübre kullanmaktan kaçınmalı ve yabancı ot mücadelesini uygun zamanda yapmaya özen göstermeniz gerekmektedir. Pas ilaçlamasının yapıldığı bu dönemlerde fungusit ve insektisit karıştırıp arıları ve yararlı böceklere de zarar vermemeye dikkat ediniz. İnsektisit ilaçlaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün duyurularını dikkate almayı unutmayınız."





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