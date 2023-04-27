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Edirne'de bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

AA

Edirne'de bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, denetimleri esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, farklı marka ve gramajlarda 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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