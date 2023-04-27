Yüzme Milli Takım Seçmeleri, Edirne'de başladı

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EDİRNE (AA) - Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına düzenlenen seçmelerde, 505 sporcu milli takıma girebilmek için yarışıyor.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Atıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Yüzme Birliği'nin (LEN) takviminde yer alan organizasyonda yıldız, genç ve açık yaş milli takım sporcularının seçileceğini söyledi.

Yüzmede son yıllarda önemli başarılar elde edildiğini belirten Atıl, "Sporcularımız başarılı sonuçlar almak için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Türk yüzmesi son 5-6 yılda her dönem kendini ileriye doğru yönlendiren bir branş haline geldi. İstatistik olarak da her dönem alınan madalyalar artıyor. Bunu gelenek haline getirmiş durumdayız. Katıldığımız üst düzey turnuvalarda madalyalarla ülkemize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Atıl, milli takım seçmelerine katılan sporculara başarı diledi.

Seçmeler, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.





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