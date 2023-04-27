AK Parti Edirne İl Başkanı İba, taksi duraklarında taksici esnafını ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, taksici esnafını ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, belediye meclis üyeleri ile aksi duraklarını ziyaretinde taksici esnafı ile sohbet ederek, yapılan çalışmalarla ilgili taksicilerin görüşlerini aldı.

İba, daha önce yaptıkları ziyaretlerde ÖTV indirim talepleri aldıkları esnafın bu dileklerini ilgili mercilere ilettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceği müjdesinin Edirneli taksicileri sevindirdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de esnafın yanında olmaya ve taleplerini dinleyerek gereğinin yapılması noktasında ilgili mercilere iletmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan düzenlemeyle, taşıtlarını yenilemek isteyen esnaf ÖTV ödemek zorunda kalmayacak. Bu düzenleme, küçük işletmeleri ve esnafları desteklemek için atılmış önemli bir adım."

Esnafların işlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini düşürmek için bu düzenlemenin büyük önem taşıdığını vurgulayan İba, AK Parti olarak her zaman esnafların yanında olduklarını ve onların işlerini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

"Esnaflarımızın güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demektir" diyen İba, "Esnafımıza destek olarak işlerini kolaylaştırmak her dönem önceliğimiz oldu. Esnaflarımızın güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demektir. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olarak destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İba ve beraberindekiler kahvehaneleri de ziyaret etti

İba ve beraberindekiler kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri not aldı.

Taksici esnafının gözlemlerinden yola çıkarak kentte eksik olan noktaların tamamlanması için devletin tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edeceklerini aktaran İba, şöyle devam etti:

"Taksici esnafımız, nasıl Edirne'mizi karış karış gezmeye araçlarıyla girmedik sokak bırakmamaya devam ediyorlarsa biz de sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy dolaşarak ziyaret etmediğimiz hane elini sıkmadığımız vatandaş bırakmayacağız. 14 Mayıs'ta AK Parti kazanacak, Edirne kazanacak, milletimiz kazanacak."

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