UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki "Kakava'nın" kutlama programı belli oldu

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EDİRNE (AA) - UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki "Kakava - Hıdırellez Şenlikleri" programı belirlendi.



Edirne Belediyesi organizasyonuyla kutlanan şenlikler, 5 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Sarayiçi'nde düzenlenecek organizasyonun açılış konuşması Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak tarafından yapılacak.

Daha sonra bereket, sağlık, kısmet, barış ve huzur getirmesi dilekleriyle Kakava ateşi protokol tarafından yakılacak. Şenliklerin ilk gün programı konser ve halk oyunları gösteriyle sona erecek.

Şenliklerin son gün programı ise Tunca Nehri kenarında yapılacak.

6 Mayıs Cumartesi sabaha karşı gerçekleşecek programda dilek ağacına dilekler bağlanacak, niyetlerin yazıldığı kağıtlar nehre bırakılacak.

Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, şenliklere yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılmasının beklendiğini ifade etti.

Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nin baharın gelişinin kutlanması olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Şenliklerimizde dev Kakava ateşini, baharın ateşini, yine tüm dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesi için yakacağız. Türkiye'de Kakava ateşi sadece Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapmış, yiğitlerin diyarı, pehlivanların başkenti Edirne Sarayiçi'nde yanar. Baharı, Türkiye'nin en kadim şehirlerinden Edirne'de karşılamak isteyen, bu heyecana ortak olmak isteyen herkesi medeniyetler şehri Edirne'ye davet ediyorum."

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