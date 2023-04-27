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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Millet İttifakı'na dahil partilerin il başkanları ziyaretlerde bulundu.

Gürkan ve beraberindeki CHP, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti il başkanları, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret eden Gürkan ve beraberindekiler, esnaf ve sanayicilerin sorunlarını dinledi.

Gürkan, sanayiciler ve esnafın yaşadığı sorunları akılcı, doğru ve adil politikalarla çözeceklerini kaydetti.

- "MHP adayları gece gündüz çalışıyor"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, milletvekili adaylarının çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli partilerde milletvekili adayı belirleme sürecinde kötü sıralamalar nedeniyle küskünlükler ve yeni arayışlar yaşandığını ileri sürdü.

MHP'nin aday belirlemede doğru çizgi izlediğini aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Hem parti tabanı ve hem de vatandaş MHP'yi aday seçiminde en iyi parti konumunda değerlendirdi. Pek çok parti iç kavga yaşarken MHP Edirne'de birlik beraberlik havası sergiledi. MHP Edirne'de sahaya ilk inen parti oldu. Seçim çalışmalarını aylar hatta yıllar öncesinden başlattı. Şimdi sahadayız. Sıralaması ne olursa olsun adaylar gece gündüz çalışıyor."

- CHP milletvekili adaylarının çalışmaları

CHP Edirne milletvekili adayı Ediz Ün ve Ahmet Erken seçim çalışmalarına Uzunköprü ilçesinde devam etti.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Ün, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Ün, seçimi kazanacaklarını iddia ederek, "13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bu ülkeyi aydınlığa çıkaracak, ekonomideki yangına son vereceğiz." dedi.

CHP Edirne milletvekili adayı Ahmet Baran Yazgan da kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Yazgan Sabuni Mahallesi, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Balıkpazarı Caddesinde ziyaretlerde bulundu.

- AK Parti adayları çalışmalarını ilçelerde sürdürdü

AK Parti Edirne Milletvekili ve milletvekili adayı Fatma Aksal, Enez ve İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Aksal, AK Parti'nin bölgedeki projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Aksal'a ziyaretlerinde AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililer eşlik etti.

AK Parti Edirne milletvekili adayları Tarık Hatipler ve Sevda Nur Kurban da Süloğlu ilçesinde kahvehaneleri ziyaret etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Hatipler ve Kurban, AK Parti'nin vaatlerini anlattı.

-Akalın çalışmalarını Uzunköprü'de sürdürdü

İYİ Parti Edirne milletvekili adayı Mehmet Akalın, Uzunköprü ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Akalın ve partililer, ilçedeki bir restoranda muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Akalın, burada yaptığı konuşmada, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle çiftçinin üretemez hale geldiğini ileri sürerek, İYİ Parti iktidarında tarım sektörünün milli güvenlik politikaları kadar önemli olacağını kaydetti.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akalın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Akalın, Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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