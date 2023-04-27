Keşan'da üzerlerinde sentetik ecza ele geçen 2 zanlı gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da üzerlerinde 111 sentetik ecza ele geçen iki şüpheli gözaltına alındı.



Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilen D.K. ve M.C.K'nın üzerini aradı.

Aramada 111 sentetik ecza ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.



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