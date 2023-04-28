Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarma ve emniyet ekipleri tarafından son iki haftada kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenlendi.



Yapılan aramalarda 18 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 110 oto yedek parçası, 38 hard disk ele geçirildi.



Operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.



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