Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'da, evinden cep telefonu ve parası çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan C.K, evini kontrol ettiğinde cep telefonu ve bir miktar parasının çalındığını fark etti.

C.K, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Motosiklet hırsızlığı

Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

İspat Cami Mahallesi'ndeki evinin yakınlarına motosikletinin park eden K.D, bir süre sonra geri geldiğinde motosikletin bağlı bulunduğu zincirin kırılarak çalındığını fark etti.

K.D, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri N.H'yi durdurdu.



Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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