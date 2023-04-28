Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor

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EDİRNE (AA) - Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ediyor.



Geçen yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına düzenlenen seçmelerde 505 sporcu, milli takıma girebilmek için yarışıyor.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Atıl, AA muhabirine, Edirne'nin güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Avrupa Yüzme Birliğinin (LEN) takviminde yer alan organizasyonda yıldız, genç ve açık yaş milli takım sporcularının seçildiğini belirten Atıl, genç yüzücülerin performanslarının sevindirici olduğunu dile getirdi.



Sporcuların başarılı dereceler elde ettiğini vurgulayan Atıl, "Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotasını almayı başardı. Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14.56.67'lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçmeler, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.



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