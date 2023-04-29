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Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

AA

Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ARC 202 plakalı otomobil, Yenikadın köyü kavşağında, İ.A. (50) yönetimindeki 22 EH 925 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İ.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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