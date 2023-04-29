Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

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EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 ARC 202 plakalı otomobil, Yenikadın köyü kavşağında, İ.A. (50) yönetimindeki 22 EH 925 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İ.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

















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