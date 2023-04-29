Edirne'de "Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşları" sergisi açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Kent Müzesinde "Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşları" resim sergisi açıldı.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yapan 8 bin 300 yıllık kadim bir kent olduğunu söyledi.

Edirne'nin çeşitli kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Çakır, "Bu anlamda biz burada barış, huzur içesinde sanatın da tam kriterlerine göre yaşıyoruz. Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda 1901 yılında yapılmış 12 meclis üyesinin resmedildiği yağlı boya resim vardır. Bu meclis üyelerinin altısı Müslüman, diğer altısı gayrimüslimdir. Edirne böyle bir beşik, böyle bir medeniyettir." diye konuştu.

Şairoğlu da 16 atölye arkadaşıyla çeşitli şehirlerde serbest çalışma yağlı boya eserlerin yer aldığı sergiler açtıklarını dile getirdi.

Sanatın her şeyi güzelleştirip, birleştiren yüce bir güç olduğunu anlatan Şairoğlu, "Sanat insanların yüreklerinin en güzel şekilde dışarıya yansımasıdır. Bu güzelliklerde daha nicelerinde buluşmak üzere tüm sanatseverleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.

Açılışın ardından Belediye Başkan Yardımcıları Ertuğrul Tanrıkulu, Hakan İşcan, Çakır ve sanatseverler sergiyi gezdi. 30 eserin yer aldığı sergide ressamlar eserleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergi, 1 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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