Trakya Üniversitesinde hedef 10 bin uluslararası öğrenci

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 84 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü TÜ'de ilk etapta 10 bin uluslararası öğrenciyi hedeflediklerini söyledi.

Rektör Tabakoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisi tarafından düzenlenen "Şehir ve Kültür Atölyesi"nde üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot'un moderatörlüğündeki etkinlikte, TÜ'nün uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarını anlatan Tabakoğlu, soruları da cevapladı.

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesine başvuran uluslararası öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Edirne'ye gelen uluslararası öğrencilere her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını belirten Tabakoğlu, "Birinci önceliğimiz uluslararası öğrencilerin bu şehirde mutlu olması. Doğru bir eğitim alması ve konaklamasından tüm sosyal yaşamına kadar katkıda bulunmaya çaba sarf ediyoruz." dedi.

Tabakoğlu, çoğunluğu Balkanlar'dan olmak üzere TÜ'de 5 binden fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı.

Uluslararası öğrencilerin Trakya Üniversitesini tercih ettiğini dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'de dünyanın her coğrafyasından gelen öğrencilerimiz bulunuyor. 84 ülkeden 5 binden fazla uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim görüyor. İlk hedefimiz 10 bin uluslararası öğrenci. İlerleyen yıllarda uluslararası öğrenci sayımızı daha da artırarak mevcut öğrenci sayısının yarısının uluslararası öğrencilerden oluşmasını sağlamayı hedefliyoruz."



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