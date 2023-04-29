Genç yüzücüler milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırdı

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EDİRNE (AA) - Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmelerinde genç yüzücüler iki Türkiye rekoru kırdı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen seçmelerin üçüncü gününde Fenerbahçe Kulübü yüzücüsü Arda Akkoyun, 50 metre kelebekte 24.77 saniyelik derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Trabzon Yeşilova Spor Kulübü yüzücüsü Kırhan Yılmaz da 50 metre kelebekte 25.29 saniyelik derecesiyle 14 Yaş Türkiye rekorunu kırmayı başardı.

Seçmeler yarın sona erecek.

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