Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Fasl-ı Muhabbet" adlı konser düzenleyecek.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk şefliğinde konserde Ayhan Bal ve Müzeyyen Çağlar solist olarak yer alacak.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 4 Mayıs Perşembe 20.00'da gerçekleşecek

Konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.

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