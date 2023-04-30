1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında 1 Mayıs'ın emeğin, emektarın alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olduğunu belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde, yaşadığımız her alanda işçilerimizin emeği vardır. Birliğin ve dayanışmanın önemini anlatan bugün, emekçi kardeşlerimin alın terinin bir simgesi haline gelmiştir. Alın teri döken işçinin ve emekçinin sıkıntısız bir şekilde, huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi çok önemlidir.

Unutmayalım ki hepimiz bu ülkenin birer emekçisiyiz. Bugünün hepimiz için bir bayram havası içerisinde huzur ve güvenle geçmesini diliyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye için, Edirne için, işçiye, alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla üreteni ve üretimi önemseyerek, görev yapaya emeğe ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz."

- "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında emek ve alın teriyle Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin gününü kutladı.

İşçilerin özverili çalışmalarıyla üretim sürecinin en önemli aktörü olduğunu belirten İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istihdamı artırmak için pek çok programı hayata geçirdiklerini belirtti.

Çalışanların emeklerinin karşılığını tam almalarına ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine her zaman büyük önem verdiklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanların işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

- CHP Edirne İl Başkanı Kahraman

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahraman, mesajında 1 Mayıs'ın alın terinin, helal kazancın ve barışın simgeleştiği bir gün olduğunu belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün bayram havasında geçmesini dileyen Kahraman, "Çalışma hayatındaki zorlukların ve sorunların çözüme kavuşması en büyük arzumdur. En yüce değer olan emeğin alın terinin üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözünden hareketle fabrika bacalarının tütmesi sanayide makinaların işlemesi, tarlada traktörlerin çalışması için daha çok çalışacağımız günlere ulaşmak dileğimle emeğin ve emekçinin 1 Mayıs gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında işçilerin emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Tekin, şunları kaydetti:

"Herkesin emeği, alın teri ve üretimi ölçüsünde tüketme hakkına sahip olması Milli Görüş'ün temel prensibidir. Emek bizim medeniyet değerlerimizde temel bir hak sebebidir ve bu hak ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar hiç kimse ve hiçbir kurum tarafından asla gasp edilemez. Alın terine saygı duymak, işçilerimizin bu derdine kayıtsız kalmamayı gerektirir. İşçilerimiz geçim mücadelesi verirken bizler de emeklerin karşılığı, açlık ya da yoksulluk sınırının altında bir yaşam olmasın diye mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. İnanıyoruz ki burada dile getirdiğimiz sorunlar çözüldüğü zaman gerçek bir işçi bayramı kutlanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Genç yüzücüler milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırdı
YEREL HABERLER Genç yüzücüler milli takım seçmelerinde iki Türkiye ...
AK Parti´li Aksal: Türkiye´nin güçlenmesini istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyor
YEREL HABERLER AK Parti´li Aksal: Türkiye´nin güçlenmesini istemeyen ...
Trakya Üniversitesinde hedef 10 bin uluslararası öğrenci
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde hedef 10 bin uluslararası ...
AK Parti İl Başkanı İba ve milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı İba ve milletvekili adayları ...
Restorasyonun sürdüğü Selimiye'de, ibadet alanının bu yıl kullanıma açılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Restorasyonun sürdüğü Selimiye'de, ibadet alanının bu ...
Keşan'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi
YEREL HABERLER Keşan'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi
Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
YEREL HABERLER Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
Dünya Veteriner Hekimler Günü Edirne'de törenle kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Veteriner Hekimler Günü Edirne'de törenle ...
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı:
YEREL HABERLER Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı:
Husumetlisini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla ağır yaralayan şüpheli ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı ...
Edirne'de 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de "Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşları" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşları" ...
EDİRNE'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜLERDEN BİRİ KAÇTI  
YEREL HABERLER EDİRNE'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLETLİ ...
Edirne'de 3 aracın karıştığı kazada motosikletli hayatını kaybetti, sürücülerden biri kaçtı
YEREL HABERLER Edirne'de 3 aracın karıştığı kazada motosikletli ...
Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ...
Genç yüzücüler Edirne'deki milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırdı
YEREL HABERLER Genç yüzücüler Edirne'deki milli takım seçmelerinde ...
AK Parti İl Başkanı İba ve AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürdü
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı İba ve AK Parti milletvekili ...
Edirne'de geleneksel oyunlarla çocuklara "teknoloji detoksu" yaptırıldı
YEREL HABERLER Edirne'de geleneksel oyunlarla çocuklara "teknoloji ...
Depremlerde 7 üyesini yitiren Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne'de konser verecek
YEREL HABERLER Depremlerde 7 üyesini yitiren Antakya Medeniyetler ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
YEREL HABERLER Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
Edirne'de 8 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 8 terör şüphelisi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.