EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında 1 Mayıs'ın emeğin, emektarın alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olduğunu belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde, yaşadığımız her alanda işçilerimizin emeği vardır. Birliğin ve dayanışmanın önemini anlatan bugün, emekçi kardeşlerimin alın terinin bir simgesi haline gelmiştir. Alın teri döken işçinin ve emekçinin sıkıntısız bir şekilde, huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi çok önemlidir.

Unutmayalım ki hepimiz bu ülkenin birer emekçisiyiz. Bugünün hepimiz için bir bayram havası içerisinde huzur ve güvenle geçmesini diliyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye için, Edirne için, işçiye, alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla üreteni ve üretimi önemseyerek, görev yapaya emeğe ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz."

- "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında emek ve alın teriyle Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin gününü kutladı.

İşçilerin özverili çalışmalarıyla üretim sürecinin en önemli aktörü olduğunu belirten İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istihdamı artırmak için pek çok programı hayata geçirdiklerini belirtti.

Çalışanların emeklerinin karşılığını tam almalarına ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine her zaman büyük önem verdiklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanların işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

- CHP Edirne İl Başkanı Kahraman

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahraman, mesajında 1 Mayıs'ın alın terinin, helal kazancın ve barışın simgeleştiği bir gün olduğunu belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün bayram havasında geçmesini dileyen Kahraman, "Çalışma hayatındaki zorlukların ve sorunların çözüme kavuşması en büyük arzumdur. En yüce değer olan emeğin alın terinin üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözünden hareketle fabrika bacalarının tütmesi sanayide makinaların işlemesi, tarlada traktörlerin çalışması için daha çok çalışacağımız günlere ulaşmak dileğimle emeğin ve emekçinin 1 Mayıs gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında işçilerin emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Tekin, şunları kaydetti:

"Herkesin emeği, alın teri ve üretimi ölçüsünde tüketme hakkına sahip olması Milli Görüş'ün temel prensibidir. Emek bizim medeniyet değerlerimizde temel bir hak sebebidir ve bu hak ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar hiç kimse ve hiçbir kurum tarafından asla gasp edilemez. Alın terine saygı duymak, işçilerimizin bu derdine kayıtsız kalmamayı gerektirir. İşçilerimiz geçim mücadelesi verirken bizler de emeklerin karşılığı, açlık ya da yoksulluk sınırının altında bir yaşam olmasın diye mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. İnanıyoruz ki burada dile getirdiğimiz sorunlar çözüldüğü zaman gerçek bir işçi bayramı kutlanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.