Edirne'de "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Vali Kürşat Kırbıyık başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler görüşüldü.

Seçim takvimi, seçmen kütüklerinin ilanı, seçim süreciyle ilgili seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası alınacak tedbirler konuşulduğu toplantıda, seçim süreci boyunca tüm kurumların gereken tedbirleri almaları, eksiklikler var ise ilgili makamlara bildirmeleri ve seçim süreciyle ilgili vatandaşlara gerekli bilgilendirmenin yapılması gibi konular değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için her türlü önlemin alınacağını belirtti.

Seçime katılacak bütün siyasi partilerin YSK kararları ve seçim mevzuatında belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde hareket etmeleri konusunda hassasiyet göstermelerini isteyen Kırbıyık, her zaman olduğu gibi Edirne halkının göstereceği duyarlılıkla kent genelinde seçim sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayacaklarını ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Jandarma Asayiş Şube Müdürü Albay Şahin Özköse ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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