Trakya Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında çalışmalarını hızlandırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Bayrak, Trakya Üniversitesi'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında önemli çalışmalar yaptığını bildirdi.

Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin nedenlerinden biri olan fosil yakıtların elektrik üretmek için yakılması sonucu oluşan çevre kirliliği ve küresel ısınma nedeniyle alternatif enerji arayışları birçok alanda artarak devam ettiğini belirtti.



Rüzgar, güneş, hidro ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm dünyada artan enerji talebini karşılamada fosil yakıt, kömür, gaz ve petrol gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının başlıca alternatifleri haline geldiğini aktaran Bayrak, üniversitelerin sürdürülebilirlik konusunda topluma örnek olma misyonu ile yenilenebilir enerji kullanımını benimsemelerinin önemini vurguladı.



Bayrak, üniversite yerleşkelerinin güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir altyapılar kurmak için ideal yerler olduğunu, geniş çatı yüzeyleri ve arazilerin bu sistemler için bol miktarda yüzey alanı sağlayacağını ifade etti.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı arasında "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandığını anımsatan Bayrak, bu protokolle üniversitelerin sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu yerleşkeler haline getirilmesinin amaçlandığını belirtti.



Trakya Üniversitesi'nin çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik çalışmalarına hızla devam ettiğine işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:



"Trakya Üniversitesi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek (YEVDES) Projesi kapsamında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında geliştirilen Ar-Ge projelerine yönelik teknik destek alma hakkı elde etmiştir. Ayrıca, dünyadan saygın üniversitelerin kampüslerinin değerlendirildiği, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric'e bu yıl ikinci kez başvuran Trakya Üniversitesi, önemli bir başarıya imza atmış ve bu yıl 85 ülkeden 1050 üniversite arasında 249. sıraya yerleşmiştir.



Üniversitemizde Sıfır Atık projesi kapsamında kağıt, metal, cam ve plastik atıklar, tehlikeli ve tıbbi atıklar, elektrikli ve elektronik atıklar ile ahşap hurdalar ayrıştırılarak toplanmakta ve geri dönüşümü sağlanmaktadır. Üniversitemizde güneş panelli aydınlatma elemanlarının kullanımı arttırılmaktadır. Biyolojik atık su arıtma tesisi işletilmektedir ve yağmur sularının toplanması için pilot çalışmalar başlatılmıştır."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.