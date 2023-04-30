Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kırbıyık, mesajında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanan 1 Mayıs'ın alın terinin, emeğin, emektarın, dayanışma ve yardımlaşmanın günü ve bayramı olduğunu belirtti.



En kutsal kazancın alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu vurgulayan Vali Kırbıyık, mesajında şunları kaydetti:



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de bu güzel temayı daha da anlamlandırmaktadır. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültüre sahibiz. Bu şiar ile işçisiyle, üreteniyle, işvereniyle, köylüsüyle, şehirlisiyle bir olmuş, birlik olmuş, kaynaşmış bir milletiz. Bu kültürün gelecek nesillere taşınması adına, 1 Mayıs çok büyük anlam ifade etmektedir. Ülkemizin ve milletimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedeflerine emeğiyle, alın teriyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan emekçi kardeşlerimiz, emeğin ve üretimin isimsiz kahramanlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; güzel ülkemizin güçlü yarınları için emek sarf eden tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."





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