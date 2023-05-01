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Trakya Üniversitesi, TEKNOFEST 2024'e akademik paydaş olmak istiyor

AA

Trakya Üniversitesi, TEKNOFEST 2024'e akademik paydaş olmak istiyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'e katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, TEKNOFEST'in Türkiye Yüzyılı'nın inşasına büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Yürütülen çalışmalardan gurur duyduklarını aktaran Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak TEKNOFEST'e bu yıl 7 farklı kategoride toplam 15 takım ile başvuru yaptıklarını ifade etti.

TEKNOFEST 2024 organizasyonuna akademik paydaş olmak istediklerini vurgulayan Tabakoğlu, festival bünyesindeki yarışmaların bir ayağının Edirne'de yapılması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

TEKNOFEST'in gençlerin ve büyüyerek gelişen Türkiye'nin neler yapabileceğini en güzel şekilde gösterdiğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini sergileyebilmeleri, geliştirebilmeleri ve ülkemizin teknolojik yarınlarına katkı sağlaması açısından oldukça önemli bir platform. Bu platform ile gençlerimiz, geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, yerli ve milli pek çok buluş ve ürünler ortaya koyuyor.

Türkiye'nin, gelecekte daha neler yapabileceğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Bugün, gençlerimizin ürettiği ve geliştirdiği proje ve ürünler, gelecekte ülkemizin yerli ve milli teknoloji üretimine çok büyük katkılar sağlayacak. TEKNOFEST'in kaybedeni yok ama kazananı gençlerimiz ve ülkemiz."

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