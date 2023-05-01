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EDİRNE (AA) - Edirne'de milletvekilleri adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Milletvekili ve milletvekili adayı Fatma Aksal, Keşan, merkez ve köylerde seçim programlarını gerçekleştirdi.

Yağmur ve şükür dualarına katılan Aksal, Edirne Kültür ve Dayanışma Derneği, Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği, Edirne Karadenizliler Derneği, Bayburt Taşocağı Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Edirne Gümüşhaneliler Derneği ileEdirne Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ziyaret etti.

Aksal'a ziyaretlerinde AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Edirne milletvekili adayları da eşlik etti.

- "Türkiye daha büyük, daha iddialı olarak gelecek yıllara hazırlanacak"

Hatipler İlçe ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Edirne milletvekili adayı Tarık Hatipler, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı kapanmayacak şekilde açtığını ileri sürdü.

Edirne'de seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Hatipler, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun seçmenlerden onay alarak hayata geçeceğine inandığını söyledi.

Gençlerin ve tüm insanların ufkunu değiştirdiklerini ve geliştirdiklerini vurgulayan Hatipler, "Edirne’de AK Parti milletvekili adayları ve Cumhur İttifakı adayları olarak girilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmamaya kadar var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı Vizyonu seçmenden onay alarak hayata geçecek ve Türkiye daha büyük, daha iddialı olarak gelecek yıllara hazırlanacak." dedi.

- CHP Edirne milletvekili adayı Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan'ın ziyaretleri

CHP Edirne milletvekili adayı Ediz Ün merkezde ve köylerde çalışmalarda bulundu.

Ün, Kemalköy, Kayapa, Ekmekçi köyleri ile Karaağaç Mahallesi'nde ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP Edirne milletvekili adayı Ahmet Baran Yazgan ise gençlerle buluştu, CHP'nin vaatlerini anlattı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da milletvekili adayları Ün ve Yazgan'a eşlik etti.



Ayrıca CHP Edirne milletvekili adayları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programa katıldı.

- "Keşanspor bu maçı kazanırsa BAL'a çıkarak ilçemizi temsil edecektir."

CHP Edirne milletvekili adayı Ufuk Kanışkan Play -Off finalinde BAL mücadelesi yapacak Keşanspor'a başarılar diledi.

Kanışkan, yaptığı yazılı açıklamada pazar günü oynanan Mega Genç maçını kazanan ve finale yükselen Keşanspor’u tebrik ederek, "7 Mayıs Pazar günü Havsa da finalde Genç Aslanlar ile oynayacak olan Keşanspor’a bu maçta başarılar diliyorum. Keşanspor bu maçı kazanırsa BAL’a çıkarak ilçemizi temsil edecektir. Bu başarıda payı olan tüm yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum. Pazar günü Havsa’da oynanacak maça tüm hemşehrilerimizi takımımıza destek vermek üzere davet ediyorum." dedi.

MHP Edirne Milletvekili Adayı Ali Özer, Havsa'ya bağlı Kuzucu, Şerbettar, Çukurköy, Bakışlar, Kulubalık, Kabaağaç, Naipyusuf, Musulça, Arpaç, Söğütlüdere ve Oğulpaşa köylerini ziyaret etti.

İYİ Parti Milletvekili Adayı Mehmet Akalın da köy ve ilçelerde çalışmalarını sürdürdü.

Ekmekçi köyündeki yağmur duasına katılan Akalın, merkezdeki çalışmaları sonrası Geçkinli, Hacıumur, Demirhanlı, İskender, Musabeyli köylerinde partisinin vaatlerini anlattı. Akalın'a İYİ Parti milletvekili adayları da eşlik etti.



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