Edirne'de devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi şantiyesinde devrilen ekskavatörün operatörü yaralandı.

Dilaverbey Mahallesi Dar'ül Hadis Cami Caddesi'ndeki şantiye alanında U.K'nin operatörlüğünü yaptığı ekskavatör henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İş makinesinin kabininde mahsur kalan operatör itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hafif yaralandığı öğrenilen U.K. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.





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