Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası M.Ç'nin evinde arama yaptı.
Aramada, 45 ecstacy hap, 10 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenekler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 15 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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