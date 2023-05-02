EDİRENE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Hastanesi, Bulgaristan haber ajanslarından BGNES tarafından Bulgaristan ve Balkanlar’a tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BGNES'e röportaj vererek, üniversite ve üniversite hastanesi hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, üniversite hastanelerinin yalnızca Edirne’ye değil, tüm bölgeye hizmet veren uluslararası bir sağlık merkezi olduğunu belirtti.

Alanında uzman kadroları ve güçlü altyapılarıyla her yıl sağlık turizmine önemli bir katkı verdiklerini aktaran Tabakoğlu, "Hastanemize gelen hastalarımıza tedavi hizmeti sunuyoruz. 2022 yılında Balkanlar’dan gelen 3 bin 573 hasta, hastanemizde tedavi edildi. Bulgaristan’ın önde gelen haber ajanslarından BGNES’in Trakya Üniversitesine gösterdiği bu ilgiyi aynı zamanda hastanemizin sağlık hizmetinde sunduğu başarılı hizmetlerin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Trakya Üniversitesi uzman kadrosu, teknolojik donanımı ve sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımı ile Balkanlar’ın sağlık merkezi olmaya devam edecek. Kapılarımız, Bulgaristan ve Balkanlar’dan gelecek tüm hastalarımıza sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.

- Halı saha ve spor tesislerinin açılışı yapıldı

Edirne Belediyesi tarafından yaptırılan halı saha ve spor tesislerinin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstasyon Mahalle’sinde hizmete sunulan tesislerin açılışında yaptığı konuşmada kısa bir süre içerisinde Karaağaç Mahallesi’ne de bir tesis kazandıracaklarını söyledi.

Bütün çabalarının. çocuklar için olduğunu vurgulayan Gürkan, "Tıpkı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünde söylediği gibi spor genç bedenlerde hem ahlakı, hem eğitimi, hem de sağlam kafa sağlam vücutta bulunur anlayışını yaşama geçirir. O yüzden biz de evlatlarımızın, çocuklarımızın sporla büyümesi ve sporla ilgilenerek başka zararlı faaliyetlere girmemesini temenni ettiğimiz için bu yatırımları yapıyoruz. Güzel ve faydalı bir tesis oldu. Ben inanıyorum ki, mahallemizdeki bütün evlatlarımız, İstasyon mahallesindeki spor tesisimize, spor kulübümüzün önderliğinde, organizasyonuyla bu tesisten faydalanacaklardır” ifadelerini kullandı.

- En güzel balkon, bahçe ve teras yarışması

Keşan'da "En güzel balkon, bahçe ve teras yarışması" için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün koordinesinde, ilçedeki yeşil dokuyu çoğaltmak, vatandaşlarda çevre bilinci ile sevgisini artırmak, vatandaşların çevre düzenlemesine yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla en güzel balkon bahçe ve teras yarışması düzenledi.

Yarışmaya vatandaşların rengarenk balkon, bahçe ve teras düzenlemeleri ile büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin balkon, bahçe veya teras fotoğraflarını en az 3 adet olacak şekilde olabildiğince farklı açılardan fotoğraflayarak İnstagram üzerinden “@kesanbelediyesi” etiketiyle paylaşmaları gerekiyor.

Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 31 Mayıs Çarşamba günü olarak açıklandı.

Yarışmada birinciye iki kişilik tam pansiyon iki gece tatil, ikinciye akşam yemeği, üçüncüye ise kahvaltı, yarışmaya katılan herkese Keşan Belediyesi seralarında üretilen 3 adet saksıda çiçek ve devlet tiyatrosu bileti hediye edilecek.



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