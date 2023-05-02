Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,803 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,001 6,803 Ayçiçeği Kg 10,801 10,801 Süpürge teli Kg 28,100 28,800

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