Edirne'de gasp iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde gasp iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde O.E'nin bıçakla gasp edildiği olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler Ö.D. ve A.A, polis ekiplerince yakalandı. Ö.D'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.