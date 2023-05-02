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EDİRNE (AA) - Edirne'de milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne milletvekili adayları Fatma Aksal, Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban, Keşan ve beldelerinde ziyaretler bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen milletvekili adayları partilerinin vaatlerini anlattı. Yenimuhacir beldesindeki tekstil fabrikalarını da gezen heyet, işçilerle bir araya gelip talepleri dinledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki milletvekili adayları, İstasyon Mahallesi'nde de kahvehane ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

AK Parti'nin Edirne'de yüksek sayıda oy alacağını aktaran İba, "Edirne'mizden AK Partimize çok büyük bir oy ve şahlanış göreceğiz. Bu seçimin kazananı AK Parti olacak. Bu seçimin kazananı millet olacak, Edirne olacak, Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Aksal ve Hatipler, Havsa ilçesiyle, Azatlı, Abalar, Osmanlı, Sazlıdere köylerinde Kurban da Geçkinli, Köşençiftliği, Musabeyli, İskender, Sazlıdere köylerinde ziyaretlerde bulundu.

- Eğitim verildi

AK Parti Edirne İl Başkanlığında Seçim İşleri Başkanı Erdi Ertek tarafından sandık kurulu eğitimi düzenledi.

Eğitimin ardından İl Başkanı İba yönetiminde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne mitingiyle ilgili hazırlıklar görüşüldü.

İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, sandığa sahip çıkmanın demokrasiye sahip çıkmak demek olduğunu belirtti.

- CHP'li adaylar çalışmalarını sürdürdü

CHP Edirne milletvekili adayları Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan, Ufuk Karışkan, Ahmet Erken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman ile Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti. Adaylar esnafla fikir alışverişinde bulundu.

CHP milletvekili adayları Uzunköprü'de de seçim çalışmalarını sürdürdü.

Ün, Yazgan, Karışkan, Erken Uzunköprü Belediyesince düzenlenen Muhtarlar, Sivil Toplum Örgütleri ve Kooperatif Buluşmasında partilerinin vaatlerini anlattı.

-Kanışkan CHP tarım politikalarını anlattı

CHP Edirne milletvekili adayı Ufuk Kanışkan, ekonomi politikalarını eleştirdi.

Kanışkan yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerde iktidara gelecekleri iddia etti.

Çiftçinin güleceği günlerin çok az kaldığını savunan Kanışkan, "14 Mayıs’ta milletimizin vereceği güçlü destekle 1. turda seçilecek olan 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak." dedi.

Kanışkan iktidarlarında tarımda planlı üretime geçileceğini, hayvancılıkta büyük atılımlar gerçekleştireceklerini ileri sürdü.

-Tekin'den Dünya Basın Özgürlüğü günü mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Dünya Basın Özgürlüğü günü mesajı yayımladı.

Tekin, Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksi sıralamasında çok gerilerde olduğunu ileri sürdü.

Basın özgürlüğünün kişilerin doğru bilgiye iletişim hakkı konusunda büyük önemi olduğuna vurgu yapan Tekin, " Özgür basının olduğu yerde özgür toplum vardır. Basınımızın gerçek anlamda özgürleştiği bir ülke umuduyla, bu mesleği hakkı ile yapan tüm basın emekçilerimizin Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyor, zorlu görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

-MHP miting düzenledi

MHP Edirne Milletvekilleri adayları mitingle seçmenleriyle buluştu.

MHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Keşan'da düzenlenen mitinge MHP Edirne milletvekilleri adayları seçmenlere hitap etti.

İl Başkanı Zakir Tercan, teşkilat olarak aralıksız çalıştıklarını MHP'nin hak ettiği yere gelmesi için zaman mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

- İYİ Parti adaylarının çalışmaları

İYİ Parti Edirne milletvekili adayı Mehmet Akalın ve Dilek Kırmızı Yeniimaret Mahallesi'nde asker uğurlama törenine katıldı.

Yenikadın ve Eskikadın köylerinde saha çalışmalarını sürdüren İYİ Parti milletvekili adayları Edirne'de muhtarlar buluşmasında seçim vaatlerini anlattı.



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