Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Yeni keşif: Mars'ın içi düşündüğünüz kadar kurak değil!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan kavgada silahla ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.C.E. ile sanayi sitesinde oto elektrikçide çalışan Ö.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C.E, tabancayla Ö.E'ye 7 el ateş etti.

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ö.E, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli S.C.E, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.