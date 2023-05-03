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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranması olan zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri U.Ö'yü Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin UYAP sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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