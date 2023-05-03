Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranması olan zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri U.Ö'yü Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin UYAP sorgulamasında uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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