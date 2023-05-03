Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Edirne'de milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne milletvekili adayları Fatma Aksal, Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim vaatlerini anlatan adaylar, talepleri dinledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da milletvekili adaylarıyla birlikte Şükrüpaşa Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

- CHP'li adaylar çalışmalarını sürdürüyor

CHP Edirne milletvekili adayları Ediz Ün, Baran Yazgan, Ufuk Kanışkan ve Ahmet Erken seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Milletvekili adayları Ün ve Yazgan kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken, Erken İpsala ve köylerinde, Kanıkşan da Keşan ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

- Akşener'in mitingine davet etti

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, vatandaşları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingine davet etti.

Engin, partilerinde düzenlediği basın toplantısında, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Edirne'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Akşener'in Edirne’de yapacağı mitingin, milletin sesi olacağını savunan Engin, "Bize inanın, bize güvenin Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Heyecanımız büyük 14 Mayıs'ta tarih yazacağız. Genel Başkanımızın Edirne’de yapacağı miting, seçmenin velinimet olduğunu unutanlara hatırlatmanın gücü olacaktır. Cesurlar hareketinin lideri , genel başkanımız Akşener bizlere kattığı manevi güçle, coşkumuzu, umudumuzu en üst seviyelere taşımış , bütün olumsuzluklara rağmen bu mesele benim meselem değil, memleket meselesi diyerek çıkmış olduğu bu kutlu yolda kendisiyle yürümekten onur duyuyoruz." dedi.

- Milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer, Kıyık Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Özer, talepleri dinledi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da MHP milletvekili adaylarının seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Edirnelilerin MHP milletvekili adaylarına ilgi gösterdiğini ifade eden Tercan, adayların ilçe ve köylerde de ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dronla takip edilen TIR'da, 10 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Dronla takip edilen TIR'da, 10 milyon liralık kaçak ...
Trakya'da 407 spor kulübüne yaklaşık 9,5 milyon lira nakdi yardım yapıldı
YEREL HABERLER Trakya'da 407 spor kulübüne yaklaşık 9,5 milyon lira ...
Edirne'de bir tırda 1800 kaçak elektronik sigara ile 864 bin sigara filtresi ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de bir tırda 1800 kaçak elektronik sigara ile ...
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Edirne'de kütüphane açılışlarına katıldı
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, ...
Edirne'de husumeti bulunan kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de husumeti bulunan kişiyi silahla yaralayan ...
Edirne'de cinayet olayına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de cinayet olayına ilişkin yakalanan şüpheli ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Edirne'yi Kakava-Hıdrellez Şenlikleri coşkusu sardı
YEREL HABERLER Edirne'yi Kakava-Hıdrellez Şenlikleri coşkusu sardı
İpsala ile Sultanköy arasındaki köprü genişletiliyor
YEREL HABERLER İpsala ile Sultanköy arasındaki köprü genişletiliyor
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ...
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye ...
Edirne'de parti standı tartışması kavgaya dönüştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de parti standı tartışması kavgaya dönüştü: 1 ...
Husumetlisi tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Husumetlisi tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu ...
Husumetlisi tarafından göğsünden vuruldu
YEREL HABERLER Husumetlisi tarafından göğsünden vuruldu
Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de gümrük kaçağı 250 saat ve 23 şişe içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de gümrük kaçağı 250 saat ve 23 şişe içki ele ...
Edirne'de gasp iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de gasp iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne Sarayı motiflerinin sim sırma tekniğiyle işlendiği ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Edirne Sarayı motiflerinin sim sırma tekniğiyle ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne Valiliği´nden tarım arazilerine konulan `tiny house´lar için suç duyurusu
YEREL HABERLER Edirne Valiliği´nden tarım arazilerine konulan `tiny ...
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.